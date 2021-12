Qualche giorno fa, il regista e sceneggiatore di LEGGI LA RECENSIONE ), Rawson Marshall Thurber, ha rilasciato una nuova intervista a Collider (via CBR ) in cui ha raccontato cheaveva praticamente spoilerato il plot twist del film già… a febbraio del 2018.

Il regista spiega:

Dunque, per quanto riguarda Dwayne Johnson, gli avevo raccontato la mia idea per il film compreso il twist finale relativo al suo personaggio e quello è l’esatto momento in cui… eravamo insieme a cena. Gli descrivo la storia, lui la ascolta mentre sta mangiando la sua bistecca e mentre stava bevendo e mi fa “Ok, mi piace abbastanza” poi arrivo al momento in cui gli spiego che il suo John Hartley è, in realtà, l’alfiere, che ha lavorato per tutto il tempo con Gal Gadot, al che si alza, getta il suo fazzoletto a terra e grida “Ci sto! Ci sto! Ci sto! Ci sto!”. E poi finisco per ubriacarmi parecchio.