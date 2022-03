In attesa di vederli nuovamente in azione nel quarto film di Jumani, amici anche nella vita reale, sono apparsi in un video collage diffuso in rete dallo stesso The Rock in cui li vediamo in situazioni divertenti passate insieme (e non), per celebrare la loro amicizia.

Potete vedere il video qua sotto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da therock (@therock)

Riguardo Jumanji 4 il produttore Hiram Garcia aveva rivelato a inizio anno:

Il film si farà. Si farà senza ombra di dubbio. Abbiamo una grande idea per il terzo Jumanji (tenendo conto dell’originale si tratta però del quarto, ndr.). Stavamo giusto discutendo la bozza della storia l’altro giorno. La porteremo all’attenzione della Sony a breve, ma la pellicola si farà. Ci lavoreremo dopo Red One, un piano di lavoro che si allinea anche con le agende dei vari membri del cast. Come potrai immaginare, Kevin Hart è super impegnato con un milione di cose, esattamente come DJ. Tutti i nostri attori sono super impegnati. Ma il timing sembra assisterci e abbiamo un’idea che ci piace e stiamo per portare allo studio e, se tutto va come deve andare, presto avremo una sceneggiatura. A un certo punto dopo Red One, Jumanji sarà pronto a partire.

FONTE: The Rock/Instagram