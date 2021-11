Sappiamo già che, prossimamente,sarà impegnato nella lavorazione di, film che verrà diretto da Jake Kasdan e prodotto da Amazon. A margine della promozione stampa di, la pellicola con The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds da questo venerdì su Netflix, il socio e produttore della star, Hiram Garcia, ha confermato a SlashFilm che Dwayne Johnson non interpreterà Babbo Natale nella pellicola in questione.

Ecco le sue parole:

È divertente, ma non interpreterà babbo Natale. Per qualche ragione, stanno tutti pensando che interpreterà Babbo Natale, ma invece il suo personaggio sarà davvero grandioso. Siamo molto emozionati al riguardo. Dovremo cominciare a girare il prossimo anno. Siamo molto emozionati di riavere con noi Jake Kasdan perché è davvero la persona adatta a lavorare con quel tono e quelle tematiche che interessano a noi. È come se Hobbs & Shaw incontrasse i Guardiani della Galassia e Miracolo sulla 34a Strada. Prenderà la mitologia delle feste e la stravolgerà. È davvero complicato trovare un film con cui compararlo. Non penso neanche che sia mai stato fatto qualcosa del genere in questo specifico ambito e questo per noi è davvero confortante. Siamo molto emozinati, Amazon è un partner grandioso e, attualmente, stiamo lavorando allo script per partire, appunto, il prossimo anno. Toccando ferro, vogliamo che sia pronto per Natale del 2023.

Questa la sinossi ufficiale del già citato Red Notice, da venerdì su Netflix:

John Hartley (Dwayne Johnson) è il più grande profiler dell’FBI ed è alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell’Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d’arte, Nolan Booth (Ryan Reynolds), per poter catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo, soprannominata “L’Alfiere” (Gal Gadot). Ne segue una grande avventura che trascina i tre protagonisti, sempre insieme loro malgrado, in giro per il globo tra piste da ballo, prigioni isolate e giungle selvagge. Ritu Arya e Chris Diamantopolous completano un cast stellare. Con la sceneggiatura e la regia di Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Skyscraper), la produzione di Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co. di Beau Flynn e Bad Version, Inc. di Thurber, Red Notice è un elegante gioco giramondo del gatto col topo… dove i gatti però sono due.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!