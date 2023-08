Dopo il disastro provocato dagli incendi nelle Hawaii e in particolare sull’isola di Maui, Dwayne Johnson e Jason Momoa hanno espresso parole di profondo sconforto e tristezza, ma anche sollecitazioni a non recarsi sulle isole in questo momento.

Dwayne Johnson, di madre hawaiana e cresciuto in paret sulle isole, ha scritto su Instagram:

So che ora, in tutto il mondo, avrete visto la completa distruzione e devastazione che ha colpito le nostre isole hawaiane – la nostra isola di Maui – e sono completamente distrutto per questo e so che lo siete anche voi.

Ha poi aggiunto, invitando tutti a mostrare forza: “La resilienza è nel nostro DNA. Gli antenati sono con noi. Questo è ciò che siamo. Questo è ciò che facciamo. Vi amo. Siate forti“.

Anche Jason Momoa (nato a Honolulu e di ascendenza nativo hawaiana) ha lasciato un commento su Instagram:

Maui non è il posto in cui andare in vacanza ora. Non convincetevi che la vostra presenza sia necessaria su un’isola che sta soffrendo profondamente. La nostra comunità ha bisogno di tempo per guarire, tempo per il lutto e tempo per ricostruire. Questo significa che è meglio avere meno visitatori sull’isola che utilizzino le risorse ora diventate estremamente limitate.

FONTE: Variety

