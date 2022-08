Dylan O’Brien sulla possibilità di interpretare un supereroe: “Non escludo nulla”

Durante una recente intervista con Comicbook, Dylan O’Brien è tornato a parlare della possibilità di recitare in un cinecomic.

L’attore, ricordiamo, per diverso tempo è stato al centro di fan casting per il ruolo di Dick Grayson / Nightwing e ha ammesso di non voler escludere nulla:

In realtà non escludo nulla, perciò non è che non prenderei in considerazione l’idea se mi proponessero qualcosa o se ci fosse un regista di talento con cui vorrei disperatamente lavorare o se fosse una bella rivisitazione della parte in questione.

In generale punto su personaggi meno imponenti, anche perché, davvero, era da un po’ che non mi succedeva, perciò al momento trovo più soddisfacente sperimentare in questo modo e mettermi alla prova. Ma di certo non chiudo le porte a nulla