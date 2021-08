è morta oggi a Roma a 83 anni, per complicazioni cardiache: si è spenta una grande attrice del teatro, del cinema e della televisione.

Nata a Bologna nel 1938, ha iniziato la sua carriera nel teatro sperimentale lavorando, tra il 1969 e il 1976, al Teatro Stabile dell’Aquila con grandi registi, in particolare Antonio Calenda. Contemporaneamente inizia a recitare per il cinema: in particolare, nel 1969 si impone con film come Sotto il segno dello scorpione dei fratelli Taviani e Medea di Pier Paolo Pasolini. Nei primi anni ottanta la vediamo in Sogni d’oro di Nanni Moretti e Giocare d’azzardo di Cinzia TH Torrini, e poi due film di Lina Wertmüller: Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada e Il decimo clandestino. Nel 1996 tornerà a recitare in un altro film della regista, Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica.

Nei decenni, l’immensa carriera di Piera Degli Esposti si è divisa tra teatro, cinema e tv: sul piccolo schermo ricordiamo la sua partecipazione a I promessi sposi di Salvatore Nocita, nel 1989, e più avanti alla fiction Diritto di difesa o, più recentemente, a Tutti pazzi per amore e Una grande famiglia di Riccardo Milani. Al cinema, negli anni duemila, ha partecipato a film come L’ora di religione di Marco Bellocchio (per il quale vince il David di Donatello come migliore attrice non protagonista), La sconosciuta di Giuseppe Tornatore, Il divo di Paolo Sorrentino (altro David di Donatello), L’uomo che ama di Maria Sole Tognazzi, Benvenuto Presidente! di Riccardo Milani, Genitori & Figli – agirare prima dell’uso di Giovanni Veronesi, Il compleanno di Marco Filiberti, Assolo di Laura Morante.