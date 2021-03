Da Deadline apprendiamo che è morto a 69 anni Ronald DeFeo Jr, l ‘ assassino che ispiròe i film ad esso correlati. De Feo è deceduto nel carcere di Sullivan, a Fallsburg, dove stava scontando gli ergastoli a cui era stato condannato all’età di 23 anni.

Nel 1974, all’interno del numero 112 di Ocean Avenue di Amityville, Ronald DeFeo Jr. uccise sei membri della sua famiglia: suo padre Ronald, sua madre Louise, e i suoi fratelli Dawn, Allison, Marc e John Matthew.

Ai fatti del ’74 è ispirato il celebre film del 1979, diretto da Stuart Rosenberg e tratto dal romanzo Orrore ad Amityville di Jay Anson. Nel 2005 è uscito un remake del film del ’79, diretto da Andrew Douglas. È invece del 2012 il documentario My Amityville Horror, nel quale Daniel Lutz racconta l’inquietante storia che in passato ha terrorizzato la sua famiglia all’interno della celebre casa. Del caso di Amityville si occuparono anche Ed e Lorraine Warren, protagonisti dei film del franchise di The Conjuring, interpretati oggi da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Ronald DeFeo Jr. è morto il 12 marzo all’Albany Medical Center di New York. La morte è stata annunciata dal New York State Department of Corrections and Community Supervision. Si attende l’autopsia per la causa di morte.