Questa non è una notizia. È una tragedia terribile e sconvolgente. Jimmy Rich è stato coinvolto in un incidente d’auto fatale intorno alle 20:00 di ieri sera. Era un fratello, il mio braccio destro, uno zio per i miei figli e amato da tutti coloro che si sono imbattuti nella sua personalità e nel suo ingegno… ci stringiamo attorno ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi colleghi e a tutti i suoi fan che lo hanno conosciuto come l’uomo che ha sostenuto ogni passo della mia guarigione, della mia vita e della mia carriera. Ancora condoglianze alla sua famiglia bellissima e all’eredità fatta di speranza e redenzione che la sua vita continuerà a rappresentare.