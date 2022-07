E venne il giorno: Zooey Deschanel crede che il film di M. Night Shyamalan sia stato frainteso

Nel corso di una chiacchierata con il Guardian, Zooey Deschanel è tornata a parlare di E venne il giorno, il film di M. Night Shyamalan arrivato nel 2008.

Con un budget di circa 60 milioni di dollari, il film ne incasso solamente 163 milioni in tutto il mondo, ottenendo pochissimi consensi dalla critica.

Ecco un estratto dall’intervista:

Quand’è che ti sei resa conto che il giorno di E venne il giorno alla fine non è arrivato?

[Ride] Quel film non è stato amato praticamente da nessuno! Il regista M. Night Shyamalan aveva una visione molto forte e noi tutti abbiamo cercato di fare quello che voleva. Io mi sono fidata di lui perché è un grande regista.

Non me ne sono resa conto fin quando non ho visto il film, ma credo che lui puntasse a un horror d’autore, tipo Gli uccelli, e probabilmente la gente non lo ha capito.

Ho adorato lavorare con lui e Mark Wahlberg, e sebbene abbia fatto molti film drammatici, non credo di essere fatta per thriller. Trovo molta gioia nella commedia.