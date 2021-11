Gli impegni promozionali del regista di Resident Evil: Welcome to Raccoon City(47 metri) sono partiti e, nel corso di una chiacchierata fatta con Comicbook , il filmmaker ha spiegato come il suo film si differenzierà dalla ben nota “run” cinematografica del duo Milla Jovovich / Paul W.S.Anderson.

Secondo Roberts, approcciarsi all’IP Capcom in maniera differente da quanto già visto dal pubblico, era un modus operandi necessario:

Poi aggiunge:

Questa la sinossi del film:

Un ritorno alle origini del celebre franchise RESIDENT EVIL. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un’intera e nuova generazione di appassionati. In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.