è la ben nota pellicola diretta dae da lui scritta insieme a. Uscito nei cinema nel 2007, il film è il secondo tassello della cosiddetta Trilogia del Cornetto, epopea cominciata nel 2004 con Shaun of the Dead (L’alba dei morti dementi in Italia) e terminata nel 2013 con La fine del mondo. Le tre pellicole rileggono altrettanti generi cinematografici: la prima è una sorta di commedia romantica a base di morti viventi, la seconda è una commedia poliziesca mentre l’ultima tocca, sempre all’insegna dell’ironia, i territori della fantascienza. Vengono raccolte sotto la denominazione di Trilogia del Cornetto perché in ognuno di questi lungometraggi, completamente scollegati fra di loro a livello di continuità narrativa et similia, è presente una scena in cui qualcuno mangia un Cornetto. In Shaun of the Dead si tratta di un Cornetto alla fragola, in Hot Fuzz c’è il Cornetto classico mentre in La fine del mondo c’è quello alla menta con granella di cioccolato.

Nella giornata di ieri, sul suo profilo Instagram, Edgar Wright ha deciso di celebrare una ricorrenza collegata proprio ad Hot Fuzz: la giornata in cui i membri dell’Alleanza Per Il Controllo Del Borgo sono stati sgominati e arrestati da Nicholas Angel (Simon Pegg) e Danny Butterman (Nick Frost) dopo una frenetica sparatoria e un adrenalinico inseguimento.

Considerato un esaltato dai colleghi e superiori, l’agente pluridecorato Angel viene spedito in un calmo e tranquillo paesino a 250 Km da Londra. Qui non accade nulla fino a che una serie di morti ”accidentali” porteranno l’agente Angel su una pista inquietante…

