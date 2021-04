Scott Pilgrim vs. the World

In una recente intervista con Collider, Edgar Wright è tornato a parlare di Scott Pilgrim vs. the World ricordando come ci volle un bel po’ di tempo prima che il suo film fosse riconosciuto.

Ricordiamo che con un budget di 60 milioni di dollari (spede di promozione escluse), la pellicola arrivò a incassare appena 47,6 milioni di dollari in tutto il mondo.Un dato decisamente sconfortante per il regista che aveva creduto molto nel progetto e che di recente ha deciso di ricordare:

È buffo. Michael Moses, capo del marketing della Universal, mi mandò l’email migliore in assoluto il lunedì dopo l’uscita. Ero molto fiero del film, ma stavo ricevendo quelle email che la gente ti manda quando pensa che stai per suicidarti (ride). Dicevo: “Guardate che continuerò a promuovere il film. Sono a Londra per la premiere”. Lui però mi mandò l’email più bella, il film aprì al quinto posto e decisi di non leggere nulla, Deadline, Box Office Mojo o tutti quei siti. Nell’email però c’era scritta solo una cosa: “Anni, non giorni”. Fu l’email più bella mai ricevuta in tutta la mia carriera.

In effetti per diventare un cult il film impiegò anni, non giorni. Ricordiamo che a fine aprile Scott Pilgrim vs the World tornerà al cinema in una versione nuova di zecca.

A darne l’annuncio è stato il regista in persona su Twitter: la pellicola tornerà al cinema il 30 aprile in versione Dolby Vision e Dolby Atmos supervisionata dalla squadra originale composta dall’addetto al missaggio Julian Slater, dal colorista Stephen Nakamura, dal direttore della fotografia Bill Pope, dal montatore Paul Machliss e dal regista in persona.