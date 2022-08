L’edizione estesa di Spider-Man: No Way Home avrà un’altra scena nei titoli di coda, la descrizione

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home, come noto, verrà nuovamente distribuito nei cinema di tutto il mondo in edizione estesa tra pochi giorni.

Se negli Stati Uniti e nel Regno Unito quella che è stata intitolata come “Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version” arriverà il 2 settembre, nel nostro paese arriverà invece a partire dal 18 settembre.

C’è chi ha avuto già modo di posare gli occhi sulla nuova versione con 11 minuti di scene inedite, diffondendo una descrizione della scena inserita nei titoli di coda che sostituirà (ovviamente) il trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia.

Grazie a The Direct ve la riportiamo a seguire:

In una nuova scena dei titoli di coda al posto del trailer di Doctor Strange 2 vediamo Betty che conduce il suo ultimo telegiornale scolastico prima di diplomarsi, mostrando le foto delle avventure dei ragazzi per tutto il liceo (la Decathlon, il viaggio in Europa), ma in tutte le foto è stato rimosso Peter Parker, lasciando quindi intendere come funziona l’incantesimo di memoria.

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

