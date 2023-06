Uscito nel 1990, Edward mani di forbice racconta la storia di un uomo costruito artificialmente, Edward (Johnny Depp), che al posto delle mani ha delle gigantesche forbici. Accolto in una famiglia suburbana, Edward si innamora della figlia adolescente (interpretata da Winona Ryder).

Nonostante il film si sia rivelato un discreto successo di botteghino, Danny Elfman, il musicista collaboratore di lunga data di Tim Burton, racconta a GQ come i primi test screening suscitarono reazioni terribili.

Come per molti film di Tim, l’anteprima fu terribile. Ricordo di essere stato lì. E il pubblico… non aveva idea di cosa farsene di questa cosa. C’era questo tizio, non ricordo il nome del personaggio interpretato da Anthony Michael. L’antagonista del film. E questo tizio si alza in piedi nel mezzo del focus group e dice “mi dispiace per lui”. Ricordo di aver pensato “oh mio Dio”. E Tim: “Oh, non andrà a finire bene”. Mi fece pensare che nessuno avrebbe visto il film, e a me piaceva davvero tanto, ma sarebbe stato uno di quei film. Le persone non lo capivano e non l’avrebbero visto. La stessa sensazione che ho avuto con Beetlejuice. Infatti lo studio ha provato a rinominare il film “House Ghost” perché dissero che nessuno avrebbe mai visto un film chiamato “Beetlejuice”. Alla fine dissero semplicemente “sarà un disastro, facciamolo uscire e basta”. E invece, come sapete, andò molto bene. E Edward mani di forbice ha trovato un pubblico, ed è bellissimo perché avevo questa sensazione, quando ci stavo lavorando, che sarebbe stato uno di quei teneri, piccoli film che solo 10 persone guardano.