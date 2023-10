Election, commedia diretta da Alexander Payne nel 1999, racconta dello scontro tra la studentessa Tracy Flick (Reese Witherspoon) e il suo insegnante Jim McAllister (Matthew Broderick), con quest’ultimo che cerca di sabotare l’elezione della ragazza alla presidenza del governo studentesco. L’anno scorso, un sequel del film era dato in produzione: di recente, il regista ha confermato di averne parlando con l’attrice protagonista, pur non potendo fornire indicazioni precise su quando potrebbe realizzarlo. Ecco le sue parole in un’intervista con Collider:

Tom Perotta, che ha scritto il libro Election [in Italia pubblicato col titolo di Intrigo scolastico], ha scritto un ottimo sequel [Tracy Flick Can’t Win] e io e Reese Witherspoon ne abbiamo parlato. E con Jim Taylor, il mio co-sceneggiatore, ho parlato della possibilità di realizzarlo. Ma non ci siamo ancora riusciti. È solo perché tutto richiede un po’ di tempo e io ho un paio di cose da fare prima. Vedremo come andrà a finire. Sarebbe bello farlo.

Payne sarebbe infatti entusiasta di riunirsi con Witherspoon a distanza di 24 anni:

Mi piacerebbe lavorare con Reese. Un’altra attrice con cui muoio dalla voglia di lavorare dopo tutti questi anni è Reese Witherspoon. Ci lanciamo sempre fiori a vicenda e ci chiediamo quando lavoreremo di nuovo insieme. Quindi, c’è una struttura per farlo, ma non mi sono ancora messo al lavoro. È una cosa che dipende da me. Ho altre cose da fare prima, sulla mia agenda.

Vi ricordiamo che questo novembre uscirà nelle sale statunitensi il nuovo film di Payne, The Holdovers. Nel cast troviamo Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da’Vine Joy Randolph, Carrie Preston: qui potete vedere il trailer.

