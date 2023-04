In un’intervista con ScreenRant, Peter Sohn, regista del nuovo film Pixar Elemental (GUARDA IL FULL TRAILER) ha spiegato come il mondo di quest’ultimo si differenzia da quello di Zootropolis. Il primo titolo, in arrivo a giugno, è ambientato in una città dove convivono persone appartenenti ai quattro diversi elementi, tutti diversi tra loro: aria, terra, acqua e fuoco.

Nel secondo, uscito nel 2016, la metropoli del titolo è suddivisa in quartieri molto diversi a secondo della specie animale che ci vive. Ecco dunque le parole di Sohn:

Nel mondo di Elemental non è come in Zootopolis, dove tutto è scollegato. Volevo davvero una città della speranza. Quando Bernie e Cinder arrivano in città per la prima volta, la sensazione è quella di “Oh, qui possiamo avere una nuova vita, qui i nostri sogni possono realizzarsi”. Con un pizzico di xenofobia. Attraversano un personaggio “aria” che dice: “Attenti!“. Ma poi ho aggiunto: “Attento, Sparky!“. Questo piccolo dettaglio [è solo per] parlare di verità che ho conosciuto crescendo, ma comprendendole: Quali sono i pregiudizi di questo mondo?

Penso che tutti cerchino di amalgamarsi bene in questa Element City, ma che questo padre, Bernie, abbia problemi con la maggioranza. All’inizio, comincia [a sviluppare] un suo legame scomodo con “acqua” e poi questo diventa una forza nel corso del film che ovviamente, quando Ember si connette di più con i personaggi “acqua”, è un problema, proprio come lo era per la mia famiglia. Ma tutto questo ha supportato ciò di cui avevamo bisogno il luogo fosse per la storia.