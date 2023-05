Dopo che Soul, Luca e Red sono stati dirottati su Disney+ e dopo il flop di Lightyear – La vera storia di Buzz, che ha debuttato negli stati Uniti con 50,5 milioni di dollari per poi chiudere a 118, non sono molto incoraggianti le stime di incasso per Elemental.

Il nuovo film Pixar, come riportato da The Wrap, dovrebbe incassare al suo debutto appena 40 milioni di dollari.

Nei 30 anni di storia della Pixar, con 23 film distribuiti sul grande schermo, solo due film hanno avuto un debutto inferiore ai 40 milioni di dollari. Uno è stato Il viaggio di Arlo (35 milioni) – diretto dal regista di Elemental – e l’altro è stato Onward (39 milioni), arrivato al cinema a marzo 2020, una settimana prima della chiusura dei cinema a causa del Covid-19.

Mancano ancora tre settimane all’uscita del film, perciò una campagna promozionale appropriata e martellante potrebbe dare i suoi frutti

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman.

BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate