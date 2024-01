Elemental, nuovo film Pixar uscito nelle sale la scorsa estate, inizia con il viaggio della famiglia della protagonista, che si trasferisce dalla Terra del fuoco a Elemental City. In una recente intervista con The Wrap, il regista Peter Sohn ha raccontato come è stato in grado di raccontare una storia personale sull’esperienza degli immigrati, ispirata dai suoi genitori coreani.

“L’idea dell’amore dei genitori è un tema importante in molti film e drammi coreani“, ha sottolineato, aggiungendo che l’aspetto della cucina coreana è stato incorporato nel quartiere degli abitanti fuoco. Anche l’inchino cerimoniale, inteso come segno di rispetto, è stato preso dal modo in cui il padre di Sohn si era inchinato quando aveva lasciato la Corea. “L’inchino [che vediamo nel film] è stato ispirato da questo. Usarlo come gesto d’amore, di rispetto e di guarigione alla fine del film, credo sia una cosa molto coreana“.

Il regista si concentra poi sulla scena in cui Wade ed Ember escono insieme in città e iniziano a girare intorno a un grande lago. In questo frangente, Ember salta in cima a cristalli giganti, facendo diventare la sua fiamma di colori diversi. Un passaggio “tutto incentrato sul tentativo di condividere la cultura” e su un’idea di “eredità generazionale” :

Wade viene da una famiglia che è presente a Elemental City da molto tempo, mentre Ember da una arrivata da poco, ma allo stesso tempo, quali erano le loro culture che avrebbero condiviso e le cose che lei poteva fare con il fuoco e quelle che lui poteva fare con l’acqua? E poi c’è stato il divertimento di [realizzare] l’effetto prismatico, come i minerali che cambiano colore e l’acqua, e tutto questo ha iniziato a farci pensare: “Oh, questo fa parte della loro cultura, le loro reazioni elementari possono far parte della loro cultura“. Abbiamo iniziato a costruirlo per trovare il modo di farli innamorare.

