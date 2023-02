Elf – Un elfo di nome Buddy quest’anno celebra i 20 anni, e così Jon Favreau è tornato a parlare del suo film nel corso di un’intervista con Variety.

Il regista ha innanzitutto parlato delle sue ambizioni con il film:

Il nostro obiettivo era poter far parte della famiglia di classici che la famiglia guarda riunita ogni anno. Ce lo siamo immaginati in tv assieme a film come La storia di Lumetto o La vita è meravigliosa. Sembrava qualcosa di vecchio già quando è uscito, con l’animazione stop-motion, i temi, la musica di John Debney e ovviamente Will Ferrell al centro, con la sua umanità e il suo umorismo.