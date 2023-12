In una recente intervista con CinePOP, Eli Roth ha parlato del suo amore per gli horror e di quello che potrebbe esserci in serbo per i fan dei suoi film in futuro.

Il regista ha ammesso che adorerebbe tornare a lavorare a due franchise in particolare: Hostel e Cabin Fever.

“C’è ancora tanto da fare con Hostel, mi piacerebbe tornare a lavorare a quei film” ha detto il regista. “E anche a Cabin Fever“.

Ha poi aggiunto:

Sono una parte di me, sono i miei figli, ma li ignoro da troppo tempo. Vorrei tornare a lavorarci, in qualche modo, ho delle idee. Sarei io a dirigerli, non li voglio in mano ad altri.

Ricordiamo che il regista avrà altro da fare: dopo il successo di Thanksgiving al botteghino americano e internazionale, Roth e Sony Pictures hanno annunciato alcuni anni fa un sequel in arrivo nel 2025.

