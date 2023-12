Da un’indagine condotta da Microsoft è emerso un uso improprio dI Cameo, la piattaforma su cui è possibile chiedere dei messaggi personali a celebrità come Elijah Wood e tante altre.

Ad attori come Wood, Dean Norris (Breaking Bad), Kate Flannery (The Office), John McGinley (Scrubs), ma anche a Priscilla Presley è stato chiesto infatti di registrare un video messaggio rivolto a un certo Vladimir con l’invito a cercare aiuto per la sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

I video sono stati poi modificati per dare l’impressione che si riferissero a Volodymyr Zelenskyj, alimentando le false accuse della propaganda russa secondo cui il presidente ucraino soffrirebbe di dipendenza.

Ad oggi, come riportato da Indiewire, soltanto l’agente di Flannery ha commentato l’accaduto, specificando che “Kate supporta inequivocabilmente l’Ucraina” ed è “molto arrabbiata” per l’uso improprio del suo profilo Cameo.

Il costo di un video varia da attore ad attore: Elijah Wood per un video chiede 340 dollari, Flannery 190, Presley 200, Norris 245 e McGinley 475.

Fonte: Indiewire

