e Frodo Baggins. Anzi, Elijah Wood è Frodo Baggins per molti e molte di noi fin da quando nel 2001 (in Italia era il 2002) Il Signore degli Anelli – la Compagnia dell’Anello è arrivato nei cinema.

La modalità con la quale l’attore ottenne la parte nella Trilogia di Peter Jackson è ben nota: grazie a un’audizione dal sapore prettamente tolkeniano registrata su VHS che fu in grado di catturare l’attenzione del regista neozelandese.

Elijah Wood ne ha nuovamente parlato, di recente, insieme a GQ (via Hollywood Reporter) in una retrospettiva sulla sua carriera. La star racconta che, al tempo, era perfettamente consapevole di dover riuscire a fare qualcosa d’impattante per avere quantomeno una possibilità di essere preso in esame dai responsabili del casting e da Peter Jackson. Dal momento che la sceneggiatura del Signore degli Anelli era un materiale particolarmente “caldo”, lo script della Compagnia dell’Anello veniva mostrato agli attori interessati a sostenere le audizioni solo ed esclusivamente negli uffici del casting.

“Guidando verso casa, ero completamente immerso in quel mondo” spiega Elijah Wood in merito all’impatto che quanto letto aveva avuto su di lui. “Sono andato da un vocal coach per padroneggiare bene il dialetto e ho chiamato alcuni amici, fra i quali George Huang, che è uno scrittore e filmmaker. Siamo andati nei boschi nei paraggi del Griffith Park e abbiamo girato lì due delle sequenze dell’audizione. L’altra la girammo a casa mia” scene che vennero poi lavorate da Elijah Wood presso gli uffici della Miramax prima di essere consegnate, raccolte in una VHS, all’ufficio casting. Che la fece poi arrivare il tutto a Peter Jackson. Il quale, il resto è storia, rimase decisamente impressionato dalla performance e dalla sua confezione. “Ricevetti una telefonata dallo stesso Peter Jackson, una cosa straordinaria, esaltante”.

Cosa ne pensate di questo aneddoto raccontato da Elijah Wood? Ditecelo nei commenti!