Elizabeth Banks e Zach Galifianakis nel cast di The Beanie Bubble

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Succession) e(Blockers) sarebbero entrati a far parte del cast di, film targato Apple.

Il progetto è basato sul libro The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute di Zac Bissonette, opera che si ispira alla mania scoppiata negli anni ’90 che vede i giocattoli di peluche raccolti ed utilizzati come investimenti finanziari.

Kristin Gore (Saturday Night Live) ha scritto la sceneggiatura del film e lo co-dirigerà insieme al marito e collega Damian Kulash.

Brian Grazer, Ron Howard e Karen Lunder produrranno il lungometraggio attraverso la Imagine Entertainmen.

