Elizabeth Banks scontenta per la campagna marketing di Charlie’s Angels: “Non era il manifesto del femminismo”

A fronte di un budget di circa 48 milioni di dollari (spese di promozione escluse), l’ultimo film di Charlie’s Angels di Elizabeth Banks ha raggiunto quota 55 milioni in tutto il mondo, garantendosi l’appellativo di flop.

A diversi anni dall’uscita, la regista è tornata a riflettere con il New York Times degli errori commessi, individuando alcuni dei problemi nella campagna marketing:

Vorrei che quel film non fosse stato promosso come solo per donne, perché non è stato concepito così. Per me c’è stato qualche problema con la parte del marketing. […] Le donne a Hollywood fanno notizia e con Charlie’s Angeles si diceva volessi creare un manifesto del femminismo, ma quello che volevo fare era soltanto un film d’azione.