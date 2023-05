In una recente intervista con Vanity Fair, Elizabeth Olsen è apparsa leggermente critica nei confronti dello sviluppo di Scarlet Witch da WandaVision a Doctor Strange 2.

L’attrice ha spiegato che non crede ci sia stata una progressione naturale tra le due storie, ma che anzi lo sviluppo del personaggio si sia interrotto per proporre due versioni della stessa storia: “I percorsi [di WandaVision e Doctor Strange nel multiverso della follia] sono molto simili, sembrano quasi storie parallele sulla perdita e il dolore. L’ho fatto presente agli sceneggiatori di Multiverso della follia. Ho detto: ‘Sapete che stiamo facendo in WandaVision? L’avete visto?’. E no, non lo avevano visto perché non era ancora finito“.

L’attrice ha così dovuto rimboccarsi le maniche: “Così ho provato a recitare in maniera diversa. Dovevo afferrare gli stessi temi affinché fosse interessante per me e per il pubblico, ma dovevo usare un altro punto di vista per evitare che fosse ripetitivo“.

