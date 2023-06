Elizabeth Olsen ha ammesso, in maniera molto schietta, che, ora come ora, non sente nostalgia e mancanza verso l’interpretazione di Wanda Maximoff / Scarlet Witch.

L’attrice, che dopo WandaVision abbiamo ritrovato nei panni del suo iconico personaggio in Doctor Strange 2, spiega dalle pagine di Variety:

No, non mi manca interpretarla. È da quasi 10 anni che la interpreto. E l’ho amata davvero. Il motivo per cui non chiamo Kevin Feige ogni giorno con idee da proporre è perché sono davvero orgogliosa di ciò che siamo riusciti a fare. Penso che ‘WandaVision’ sia stata un’opportunità davvero sorprendente. Se qualcuno mi dicesse che sono licenziata dai film Marvel, sarei orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato. E sto cercando davvero di capire come dedicarmi ad altri film e personaggi, in modo che la mia carriera diventi meno centrata su tutto ciò che riguarda Marvel.

Qualche settimana fa, la star aveva spiegato, dopo essere stata interpellata sul futuro del suo personaggio, di non aver firmato alcun contratto di sorta (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Resta comunque difficile credere che il suo cammino nel Marvel Cinematic Universe possa essere giunto al termine.

