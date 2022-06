Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi 4 maggio 2022 al cinema

Quale sarà il destino di Scarlet Witch, il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen nel Marvel Cinematic Universe che, di recente, abbiamo ritrovato in Doctor Strange nel multiverso della follia? LEGGI – Doctor Strange 2 ottiene il miglior esordio streaming di un film Marvel su Disney Plus Già qualche settimana fa, a margine delle attività stampa per la promozione del cinecomic Elizabeth Olsen aveva avuto modo di dire che: Credo che lo farei. Ma dovrebbe trattarsi di una storia davvero valida. Le pellicole dei Marvel Studios rendono davvero bene quando non si tratta di creare dei contenuti, ma quando raccontano delle storie con un forte punto di vista e non perché devi onorare un contratto da tre film. In un recente intervento a Good Morning America, l’attrice è tornata a parlare della possibilità di tornare a vestire i panni di Scarlet Witch spiegando di non avere informazioni di sorta circa la volontà dei Marvel Studios in merito: Mi piacerebbe far parte di entrambe queste cose (un nuovo film e una nuova serie con Scarlet Witch, ndr.). Nessuno mi dice mai niente e non sto neanche mantenendo un segreto perché sono davvero pessima a farlo. Non so niente del mio futuro. Trovate tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange 2, il lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! BadTaste è anche su Twitch! Fonte: Good Morning America via YouTube

