Durante un’intervista con The Times of London (come riporta Variety), Elizabeth Olsen ha parlato ancora una volta del desiderio di non restare ancorata a Scarlet Witch.

L’attrice è in cerca di altri tipi di ruoli:

Sto cercando di capire un po’… perché negli ultimi quattro anni, nello specifico, c’è stata praticamente solo Marvel. Non è che non voglio essere associata solo a questo personaggio, ma sento di avere il bisogno di costruirmi altri personaggi per trovare il mio equilibrio. Ho così tanta voglia di girare film e spero di riuscirci come desidero. Ho bisogno di altri personaggi nella mia vita, non c’è longevità in un solo personaggio.

Qualche mese fa, ricordiamo, la star aveva spiegato, dopo essere stata interpellata sul futuro del suo personaggio, di non aver firmato alcun contratto di sorta (qui i dettagli), ma resta comunque difficile credere che il suo cammino nell’universo Marvel sia giunto al termine.

