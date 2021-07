Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Recentemente, Elizabeth Olsen ha partecipato a un Q&A con la New York Film Academy (ecco il link su YouTube segnalato da ComicBook), occasione durante la quale ha avuto modo di parlare, brevemente, della sua prossima incursione nell’Universo Cinematografico della Marvel:il film diretto da Sam Raimi.

Ecco cos’ha detto Elizabeth Olsen tanto sulla pellicola in sé quanto sul tornare in un lungometraggio dell’Universo Cinematografico della Marvel dopo la fortunatissima parentesi di WandaVision:

È un film molto spaventoso, molto Sam Raimi vecchio stile. Sta cercando di dare forma al film Marvel più spaventoso. Sam Raimi è una persona adorabile e ho avuto modo d’imparare tantissimo da lui. È stata una strana esperienza portare questo personaggio da WandaVision a una pellicola differente molto più ancorata ai film della Marvel. È stato come rindossare scarpe vecchie.

Qualche giorno fa, commentando questa nuova esperienza con Sam Raimi a vent’anni di distanza dal primo Spider-Man, Kevin Feige ha detto:

È davvero molto emozionante osservare di nuovo Sam al lavoro, osservarlo mentre mette il suo marchio su Doctor Strange. Chi sa cosa significhi, può essere lecitamente emozionato. E per chi è all’oscuro della cosa, beh, non vedo l’ora che possano vedere il film, resteranno sconvolti. Si chiederanno “Che altro ha fatto questo regista?” e andranno a scavare nella sua filmografia che è una delle migliori di sempre.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

