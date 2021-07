Durante un incontro virtuale per la New York Film Academy,ha parlato della possibilità di portare inell’Universo Cinematografico Marvel. Conintrodotti in WandaVision all’orizzonte nella serie, la domanda è lecita.

“Non ne ho idea” ha commentato l’attrice. “Credo che anche se lo chiedessimo a Kevin Feige lui risponderebbe che non lo sa. Pianificano una fase alla volta, poi passano alla successiva“.

Ha poi aggiunto, lasciando una porta aperta:

Dal mio punto di vista credo che ci siano possibilità effettive, ma non credo abbiano già un progetto.

Qualche mese fa, in effetti, il presidente dei Marvel Studios aveva innanzitutto confermato che i fumetti sono sempre fonte di ispirazione:

In qualità di fan dei fumetti, qualunque cosa sia in quelle storie per noi è fonte di ispirazione e un punto di riferimento. Su come certe cose finiscano per avvenire è sempre legato al nostro desiderio di sovvertire le aspettative, che è una parte importante del divertimento.

Aveva poi sottolineato, senza sbilanciarsi troppo, che l’intenzione di passare il testimone a nuovi personaggi è praticamente scontata:

Ma sì, potete vedere certamente che la Fase 4 sta presentando nuovi personaggi di ogni tipo con potenziale infinito. Tutti noi ai Marvel Studos ci sentiamo come Nick Fury alla fine di Iron Man 1, con nuovi attori che arrivano e noi che gli diciamo che fanno parte di un universo più grande. Adesso devono solo rimboccarsi le maniche per costruirsi il loro pubblico. Sono felice di dire che tutti i nuovi ingressi stanno svolgendo un lavoro fantastico e non vedo l’ora di mostrarli al mondo.

Cosa ne pensate delle parole di Kevin Feige e di Elizabeth Olsen?