A giorni arriverà al cinema La Sirenetta, il nuovo film Disney tratto dal celebre film animato, ma per qualche tempo è stata messa in sviluppo una versione decisamente diversa della celebre storia.

Durante un episodio del podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz, Elle Fanning ha raccontato di esser stata vicinissima a interpretare il personaggio in un film di Joe Wright.

“Io e Joe Wright dovevamo girare la Sirenetta, era con la Working Title e doveva essere la versione in cui si trasforma in schiuma” ha raccontato l’attrice. “Era molto cupa, molto musicale e teatrale“.

Ha poi aggiunto: “Avevo vinto la parte, al provino mi aveva fatto cantare. […] Ero così felice perché sembrava tutto vero, ma poi non è andata come doveva. Il budget doveva essere stratosferico perché volevano girare sott’acqua, [Joe Wright] aveva stesso tutto un piano su come farlo. Dov’è, in Pan, che Cara Delevingne ha fatto la Sirena? Alla fine Joe Wright ha usato quella tecnologia con le sirene in Pan. La Sirenetta purtroppo è svanito ed è stato triste“.

Vi sarebbe piaciuto vedere La Sirenetta con Elle Fanning?

