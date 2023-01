Elvis: dopo le 8 nomination agli Oscar, Baz Luhrmann firma un accordo di prelazione con Warner

Mentre la Warner Bros prosegue nel suo percorso di assestamento manageriale e organizzativo dopo la fusione con Discovery, ecco arrivare la notizia di un importante accordo di prelazione (di durata non definita da Deadline che riporta in esclusiva la cosa) che il regista di Elvis, Baz Luhrmann, ha siglato con la major.

Un aggiornamento che arriva dopo le otto nomination agli Oscar che Elvis ha ricevuto, fra le quali quella per il Miglior film e il Migliore attore protagonista (Austin Butler).

A curare la partnership sono stati i co-presidenti e co-CEO della Warner Bros. Pictures Group, Michael De Luca e Pam Abdy. Elvis ha già avuto una solida performance al box-office guadagnando ben 287 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 87 e la cifra è sicuramente destinata ad aumentare un po’ considerato che, nel corso di questo fine settimana, il film tornerà nelle sale nordamericane.

Elvis di Baz Luhrmann è stata una delle prime grandi produzioni hollywoodiane a essere interrotte a causa della pandemia di nuovo Coronavirus. Forse ricorderete che, nel marzo del 2020, Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson erano risultati positivi al COVID proprio mentre si trovavano in Australia per gli impegni sul set dell’attore (che in Elvis veste i panni del manager del Re del Rock). La lavorazione del biopic è poi ripartita nel mese di settembre del 2020.

Elvis, la sinossi del film di Baz Luhrmann:

Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Butler), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti; sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio c’è una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

