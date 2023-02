Elvis: Austin Butler ha preso spunto da Ryan Gosling per ingrassare abbastanza per il ruolo

In un’intervista per Variety, Austin Butler ha parlato della sua preparazione al ruolo per Elvis, parlando di come sia riuscito a ingrassare abbastanza per la parte.

L’attore ha svelato di aver preso spunto da Ryan Gosling e dalla sua dieta per recitare in Amabili resti prima di essere sostituito da Mark Wahlberg:

Avevo saputo che quando Ryan Gosling doveva girare “Amabili resti” beveva gelato in scatola sciolto al microonde. Così ho comprato due dozzine di confezioni di gelato e le ho mangiate tutte. In effetti ho iniziato a mettere peso, solo che è bello la prima settimana, ma poi cominci a sentirti male.

Ieri sera ai BAFTA Elvis ha conquistato quatto premi tra cui miglior attore per Austin Butler.