Elvis: Baz Luhrmann spiega perché la versione estesa da 4 ore non arriverà presto

A ridosso dell’uscita nelle sale di Elvis (leggi la recensione), il suo regista, Baz Luhrmann, aveva rivelato che esiste una versione estesa del film, lunga ben 4 ore, prendo alla possibilità che questa veda la luce un giorno.

Ora, mentre il film è disponibile su HBO Max, dove continua il suo successo, Luhrmann è tornato sulla questione, ribadendo di essere aperto all’idea di realizzarla ma sottolineando che comunque non la vedremo presto, a causa della mole di lavoro che richiederebbe. Ecco le sue parole, concesse a Screenrant:

Non ora, e probabilmente non l’anno prossimo [arriverà la versione estesa]. Ma non voglio escludere che in futuro ci possa essere un modo per esplorare un altro [montaggio]. Devo stare molto attento, perché nel momento in cui lo dico… Vi dico una cosa, la mia bacheca su Twitter è piena di: “Vogliamo la versione di quattro ore! Vogliamo la versione di quattro ore!“. Mi immagino la gente alle mie porte con i forconi dicendo: “Vogliamo la versione di quattro ore!“. Ma non mi tiro indietro all’idea di realizzare una versione estesa. In questo momento, visto quanto è rimasto nelle sale e quanto bene è andato, è cosa fatta. Ma è andato così su HBO Max nel weekend che la casa di produzione ha pensato: “Wow, vale davvero la pena spendere i soldi“.

Anche perché non è che il film è bello e pronto e basta solo distribuirlo. C’è bisogno di effetti visivi, grading, montaggio, rifiniture varie, ADR [il processo di ri-registrazione dell’audio in studio]. Non è come se il film fosse già finito e io potessi premere un pulsante per distribuirlo, bisogna tornare a lavorarci su.

Per fare un montaggio esteso bisogna lavorarci per altri quattro o sei mesi circa. Non sono contrario, ma non ora. Sono un po’ stanco.