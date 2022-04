Fra qualche settimana,, il nuovo lungometraggio di, debutterà al Festival di Cannes, ma, nelle ore scorse, il filmmaker ha avuto modo la possibilità di presentare il suo biopic agli esercenti cinematografici nordamericani alla CinemaCon di Las Vegas.

Grazie al resoconto fatto da Comic Book, possiamo riportare le dichiarazioni fatte da Baz Luhrmann su Elvis, specie in riferimento a come abbia lavorato per rendere la sua pellicola, che racconterà la vita di Elvis Aaron Presley, appetibile anche ai giovani d’oggi.

Il regista spiega:

Poi prosegue:

Amo i film biografici, ma questo non è un biopic in senso stretto, no? Per me è un modo per raccontare l’America degli anni cinquanta, sessanta e settanta. E se vuoi parlare di quei periodi non puoi prescindere, nel bene e nel male, da una figura come quella di Elvis. È un po’ come quando Shakespeare raccontava delle figure storicamente esistite per concentrarsi ed esplorare una tematica importante o quando guardi Amadeus che non è tanto un biopic su Mozart quanto un film sulla gelosia. Questo film parla dell’America in questi tre decenni – Elvis il ribelle, Elvis attore più pagato di Hollywood ed Elvis la leggenda vivente, l’icona intrappolata in quell’hotel a 1o minuti da qua da un uomo chiamato Colonnello Tom Parker.