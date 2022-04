È confermato: il Festival di Cannes ha annunciato cheverrà presentato alla 75 esima edizione della prestigiosa kermesse cinematografica. Il regista Baz Luhrmann parteciperà alla premiere mondiale a maggio assieme ai protagonisti Austin Butler, Tom Hanks e Olivia DeJonge.

“Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, visti attraverso il prisma del suo complicato rapporto con l’enigmatico manager, il Colonnello Tom Parker,” spiega il festival. “La storia scava nella complessa dinamica tra Presley e Parker nell’arco di oltre vent’anni, da quando Presley iniziò a diventare famoso fino alla sua celebrità senza precedenti, sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione e della perdita di innocenza degli Stati Uniti. Centrale, in questo viaggio, è una delle persone più significative e influenti della vita di Elvis, Priscilla Presley. L’abbagliante regista Baz Luhrmann ha fatto la storia del Festival di Cannes diventando l’unico regista ad avere due film d’apertura: Moulin Rouge! nel 2001, che era in concorso, e Il Grande Gatsby nel 2013. Nel 1992 si è fatto notare alla 45 esima edizione del Festival con Ballroom – Gara di ballo, presentato nella sezione Un certain regard.

Attualmente, la data di uscita americana e internazionale di Elvis è fissata per il 24 giugno. Da anni, Cannes ha introdotto una regola secondo la quale le pellicole che hanno la loro serata d’apertura al festival devono uscire lo stesso giorno nei cinema d’oltralpe, quindi per la data di lancio francese vi saranno ulteriori aggiornamenti.

Nel cast di Elvis, oltre ad Austin Butler e a Tom Hanks, troviamo anche Helen Thomson nei panni della madre di Elvis, Gladys; Richard Roxburgh in quelli del padre di Elvis, Vernon, mentre Olivia DeJonge è Priscilla. Luke Bracey interpreta Jerry Schilling; Natasha Bassett è Dixie Locke; David Wenham (“Il Signore degli Anelli” la trilogia, “Lion – la strada verso casa”, “300”) è Hank Snow; Kelvin Harrison Jr. è BB King; Xavier Samuel interpreta Scotty Moore, e Kodi Smit-McPhee (“Il potere del cane”) interpreta Jimmie Rodgers Snow.