In occasione del debutto del primo trailer disi sono riuniti per parlare del film e celebrare la diffusione del primo sguardo ufficiale alla pellicola in arrivo al cinema a giugno.

Il regista ha iniziato con un endorsement proprio nei confronti dei trailer:

Vado pazzo per i trailer, quando vado al cinema potrei vederli all’infinito. I trailer non sono film, i trailer sono inviti al film, sono una porta che si spalanca su un mondo. […] Questo è un film per il cinema, sin dall’inizio ci siamo detti che il nostro obiettivo sarebbe stato riunire persone e portarle in sala per condividere l’esperienza assieme a tanti altri estranei.

Il regista ha poi parlato del motivo dietro un film su Elvis:

È interessante se si pensa al mio trascorso. Non oserei in alcun modo paragonarmi ai grandi del passato, ma narratori come Shakespeare non hanno mai fatto vere e proprio biografie. Insomma, Shakespeare non ha mai scritto la biografia di Riccardo III, ha preso la sua vita e l’ha usata come tela per raccontare una storia.

Ci sono icone musicali nella mia vita che sono stati importantissimi. Ero un fan di Elvis, ma non era quello il motivo per cui volevo farlo. La verità è che oggi come oggi la vita di Elvis non potrebbe essere uno strumento migliore per esplorare l’America degli anni ’50, ’60 e ’70.