Durante la conferenza di presentazione dia Cannes,si è commosso quando ha parlato dei commenti sul film ricevuti da, moglie del cantante che ha visto il film durante una proiezione privata assieme a Jerry Schilling (storico amico del cantante e manager).

Ecco le parole del regista:

Nessuna critica o recensione avrebbe potuto essere più significativa di quella della donna che è stata sposata con lui. Ha detto: “Se mio marito fosse qui oggi, direbbe: ‘Cavolo, sei proprio come me’“…. è stata la migliore recensione che potessi ricevere.

Ricordiamo che il film è stato presentato al Festival di Cannes, fuori concorso, ed è stato accolto positivamente dalla critica internazionale. Durante la serata di presentazione si sono anche esibiti i Måneskin con una performance di If I can dream, celeberrimo brano di Elvis reinterpretato appositamente per la colonna sonora, qui il video.

Elvis sarà nei cinema italiani il 22 giugno. Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

Fonte: THR