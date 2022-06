Com’erano esattamente le persone a cui si sono ispirati i Elvis, il film biografico diretto da Baz Luhrmann presentato al Festival di Cannes e poi arrivato al cinema pochi giorni fa?

Screenrant ci regala un confronto per immagini che potete ammirare qui di seguito:

Elvis

Elvis è interpretato da Austin Butler. L’attore è noto per aver recitato nella serie The Shannara Chronicles, ma anche in C’era una volta a Hollywood di Tarantino. Ha inoltre partecipato a The Carrie Diaries e Arrow. Il prossimo film sarà Dune: Capitolo 2 di Denis Villeneuve.

Tom Parker

Il controverso manager di Tom Parker è interpretato da Tom Hanks, che presto vedremo in A Man Called Otto di Marc Forster, Pinocchio della Disney nei panni di Geppetto e Asteroid City di Wes Anderson.

Priscilla Presley

Olivia DeJonge veste i panni di Priscilla Presley, la moglie del cantante. L’attrice emergente ha cominciato a essere sotto i riflettori dopo aver partecipato a progetti come Will per TNT, The Society per Netflix e The Staircase per HBO Max.

Vernon Presley

Richard Roxburgh interpreta Vernon Presley, padre di Elvis. L’attore è noto per aver presto parte sia a progetti televisivi che cinematografici come Mission: Impossible II, La leggenda degli uomini straordinari, Van Helsing, La battaglia di Hacksaw Ridge e Catherine The Great.

Gladys Presley

Helen Thomson interpeta Gladys Presley, madre di Elvis. L’attrice ha partecipato a progetti come Bad Mothers, Stupid, Stupid Man, Bad Cop, Bad Cop. Elvis segna il suo ritorno al cinema dopo il 2004.

La pellicola è arrivata al cinema in Italia il 22 giugno 2022, con i Måneskin che fanno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.