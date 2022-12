Elvis: Priscilla Presley su cosa avrebbe pensato suo marito dell’interpretazione di Austin Butler

In una recente intervista Deadline, Baz Luhrmann ha svelato che dopo l’uscita di Elvis, Priscilla Presley gli ha scritto una lettera con alcuni commenti sull’interpretazione di Austin Butler.

Il regista ha condiviso la sua emozione per l’approvazione della vedova di Elvis:

Non svelerò tutto il contenuto della lettera, ma la cosa fondamentale che ha detto è stata: “Per tutta la vita ho dovuto fare i conti con gente che impersonava mio marito. Non so come abbia fatto quel ragazzo, ma ogni mossa, ogni occhiolino… se mio marito fosse qui, direbbe: “Cavolo, sei proprio me“”.