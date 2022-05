Qualche giorno faè stato presentato al Festival di Cannes: da lì, vi abbiamo riportato le recensioni della stampa internazionale , e vi abbiamo proposto anche la nostra recensione

Anche Priscilla Presley, moglie di Elvis in persona, si è pronunciata sul film, ma l’endorsement più peculiare è arrivato da Guillermo del Toro, che ha pubblicato diversi Tweet di apprezzamento sul biopic diretto da Baz Luhrmann:

Un salto giusto per dirvi che sono rimasto sbalordito dalla proiezione di Elvis di ieri sera. Il film è fantastico, coraggioso e commovente. Austin Butler è perfetto – tutte le sfumature: la voce, i movimenti, l’emozione. L’ho amato. L’ho amato. L’ho amato.

Un paio di collegamenti mi sono apparsi evidenti La fiera delle illusioni di Edmund Goulding e questo film: prima di tutto, Baz sa che quello di Goulding era il film preferito del Colonnello Parker. Ovviamente, era un giostraio. Quindi ha aggiunto uno striscione GEEK proprio dietro Elvis, quando Parker lo sta guardando. Parker sarà un geek di Elvis fino alla morte. Tocco molto potente.

Credo che lo striscione riproduca molto da vicino quello presentenel film di Goulding. E il fatto commovente di Elvis stordito per esibirsi fino a che il suo fisico glielo permette. Baz, ovviamente, include Madame Zeena. Quello che parla forse è il fan dei fumetti, ma ho visto anche un collegamento tra l’amore per Shazam! e i mantelli dell’ultimo Elvis.

Il film è pianificato nel dettaglio, con grande precisione. Il barocco è difficile da fare, difficilissimo da fare nella logica inflessibile del cinema, e questo film è abbagliante.

Ho adorato anche un’altra piccola easter egg, quando Elvis mormora “I will always love you” a Priscilla – Dolly Parton, che ha composto la splendida canzone quando decise di lasciare Porter Wagoner, voleva che fosse Elvis a inciderla, ma l’accordo saltò a causa del suo manager, che voleva i diritti di edizione. Elvis non registrò la canzone, ma si dice che l’abbia cantata a Priscilla quando si lasciarono.

Per spiegare meglio cosa intendo con Barocco – il ritmo e la composizione di un film come questo sono veramente difficili da pianificare, da eseguire e da reggere. È come fare cardio per dodici ore. E devi comporre un mosaico preciso con delle piccole tessere audiovisive. Potreste notarlo o meno, ma non è tutto “staccato”, il ritmo non è lo stesso tutto il tempo, è semplicemente scorrevole. Ma ci sono dei momenti, come delle “arie”, e poi degli “allegro”. Ogni tessera si collega a quella successiva…