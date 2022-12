Emancipation, arrivano le scuse del produttore: “Il mio intento era onorare un uomo di valore”

Dopo una controversia scatenata per aver portato la foto di “Peter il fustigato” alla prima di Emancipation, il produttore ha chiesto scusa con un lungo messaggio su Instagram, chiarendo le sue ragioni.

Ve lo proponiamo nella sua interessa qui di seguito:

Con tutto il cuore chiedo scusa a chiunque abbia offeso dopo aver portato una fotografia di Peter alla prima di Emancipation.

Il mio intento era onorare quest’uomo di valore e ricordare al pubblico che questa immagine non solo ha portato cambiamento nel 1863, ma che ha un impatto e promuove il cambiamento ancora oggi. Dopo aver scoperto la storia di Peter con l’aiuto di diligenti storici, ho trascorso gli ultimi anni a lavorare con la squadra creativa di Emancipation per dare vita a questa storia in modo che il pubblico di tutto il mondo avesse l’occasione di apprezzare il suo eroismo. Spero che le mie azioni non distraggano dal messaggio del film, dalla storia di Peter e dall’impatto avuto sul mondo.

Nel corso di quelle ricerche e dello sviluppo di Emancipation, ho scoperto fotografie di individui dati per scontati e storicamente importanti che avevano una storia che meritava di essere raccontata. Una foto, di Martin Delaney, è in prestito alla National Portrait Gallery ed è attualmente in mostra.

Il mio piano è sempre stato di donare le fotografie alle istituzioni appropriate, dopo aver chiesto consulenza alla comunità, e credo che non ci sia momento migliore di ora. Queste foto, che esistevano prima di me, continueranno a esistere anche quando non ci sarò più; appartengono al mondo.

Il mio obiettivo è sempre stato di trovare la giusta dimora permanente a questi scatti e assicurarmi che fossero accessibili per onorare la loro rilevanza. Cosa ancora più importante, ho sempre voluto assicurarmi che gli individui ritratti nelle foto fossero ricordati e le loro storie raccontate con il massimo rispetto e la massima dignità.