Emilia Clarke sarà la moglie di Oscar Wilde in The Ideal Wife

Secondo quanto rivelato da Variety Emilia Clarke (Solo: a Star Wars Story) è stata scelta per vestire i panni di Constance Lloyd, autrice irlandese e moglie di Oscar Wilde in The Ideal Wife, progetto che sarà diretto da Sophie Hyde (Il piacere è tutto mio, Animals).

Il lungometraggio si focalizzerà sulla vita di Constance Lloyd, autrice e attivista femminista che partecipò al movimento di riforma dell’abbigliamento, movimento che si batteva per consentire alle donne di vestire con abiti più comodi e non per forza con scomodi abiti vittoriani. La donna sposò Oscar Wilde nel 1884. I due ebbero due figli. Dopo che Wilde fu condannato a due anni di penda detentiva per omosessualità (all’epoca era ancora illegale), l’autrice si trasferì in Svizzera con i figli allontanandosi dal marito.

Cosa ne pensate di questo progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!