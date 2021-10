Anchesarà nel cast della nuova pellicola di Christopher Nolan?

Giusto qualche giorno fa abbiamo appreso che sarà Cillian Murphy a vestire i panni del protagonista nella pellicola del regista inglese dedicata Oppenheimer. Ora Deadline segnala che Emily Blunt, recentemente vista al fianco di Dwayne Johnson in Jungle Cruise, sarebbe in fase di trattative per unirsi al cast. Stando alle fonti del sito, il ruolo per cui sarebbe in lizza è quello della moglie di J. Robert Oppenheimer.

Come noto, la pellicola parlerà di un momento molto importante del ‘900: lo sviluppo della bomba atomica e il ruolo avuto da Robert Oppenheimer nel noto progetto Manhattan che, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha portato alla scoperta di una tecnologia che è stata poi impiegata, con esiti agghiaccianti, in Giappone per portare a termine il conflitto.

Il filmuscirà il 21 luglio 2023. Nolan sarà produttore assieme a sua moglie Emma Thomas tramite la loro Syncopy Inc.

Oppenheimer viene descritto dalla Universal come un “epico triller che catapulta gli spettatori nel paradosso al cardiopalma di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2022 e si terranno in IMAX 65 mm e pellicola 65 mm con Hoyte Van Hoytema (Tenet, Dunkirk, Interstellar) alla fotografia, Jennifer Lame (Tenet) al montaggio e Ludwig Göransson (Tenet) alle musiche.

Qualche settimana fa, abbiamo segnalato svariati retroscena dell’accordo fra la Universal e Christopher Nolan. Nel nostro articolo, che trovate in questa pagina, specificavamo anche che c’era un punto sul quale il regista e la major stavano ancora trattando: quello della finestra di esclusività cinematografica. Christopher Nolan puntava a 120 giorni di permanenza in sala, la Universal a 90. Alla fine, stando alle dichiarazioni rilasciate da Donna Langley, presidente di Universal Filmed Entertainment, durante un botta e risposta di The Information riportato da Deadline, si è arrivati a un compromesso: 100 giorni.

Vi piacerebbe vedere Emily Blunt nel nuovo film di Christopher Nolan? Ditecelo nei commenti!