sarà la protagonista del nuovo film di, il regista degli ultimi quattro film die della saga di

La pellicola, scritta da Wells Tower (The True American), si intitolerà Pain Hustlers e sarà venduta durante al festival di Cannes.

La storia si concentra su Liza Drake, una donna che non ha mai finito la scuola che ha sempre sognato una vita migliore per sé e sua figlia. Liza un giorno ottiene un impiego in una start-up farmaceutica in fallimento in un vecchio centro commerciale nella Florida centrale. Il fascino di Liza, il suo coraggio e la sua ambizione catapultano la compagnia verso il successo, anche se poi si ritrova presto al centro di una cospirazione criminali con conseguenze fatali.

Pain Hustlers è prodotto da Lawrence Grey attraverso la casa di produzione Grey Matter Productions e dalla Wychwood Pictures.

Le riprese partiranno il 22 agosto.

Il progetto era stato descritto come sulla scia di The Wolf of Wall Street, ambientato però nel mondo delle case farmaceutiche nel periodo dell’epidemia degli oppiacei. Pain Hustlers sarà il secondo progetto al di fuori del Wizarding World per Yates dopo Tarzan. Al film sembrava inizialmente legata la Sony, ma per il momento non ha ancora una distribuzione.

Quanto attendete Pain Hustlers con Emily Blunt? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Deadline