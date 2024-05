Emily Blunt è stata ospite, di recente, dello show di Howard Stern e durante la chiacchierata con il popolare disk jockey ha potuto parlare di un tema sempre molto sentito dai e dalle performer, ovvero la chemistry con i compagni di scena e come questa possa dare origine a esperienze di “baci cinematografici” non particolarmente apprezzabili.

Chiacchierando con Howard Stern, Emily Blunt spiega che le è capitato di “instaurare ed avere chimica con persone che non apprezzavo”.

Incalzata da Stern, non ha chiaramente svelato i nomi dei diretti interessati aggiungendo però:

Con alcune persone… non mi sono sicuramente divertita a lavorare. A volte è una cosa strana. A volte potresti avere un rapporto con qualcuno che è davvero bello, che è davvero senza sforzo, ma che non si traduce con adeguata intensità sullo schermo. La chimica è una cosa strana. È una cosa eterea che non puoi davvero imbottigliare e comprare o vendere. O c’è o non c’è. Diventa solo più facile quando hai un rapporto naturale con qualcuno.