Secondo quanto riportato da Deadline (Normal People) sarebbero entrati a far parte del cast di, thriller psicologico che verrà diretto da Saela Davis e Anna Rose Holmer (The Fits).

Il film si ambienta in un villaggio di pescatori irlandese dilaniato dalle tempeste e si incentra su una madre che mente per proteggere il figlio, una scelta che avrà un certo impatto sull’intera comunità, sulla sua famiglia e su lei stessa. La sceneggiatura è stata firmata da Shane Crowley e basata su una storia di Crowley e di Fodhla Cronin O’Reilly.

Nel cast del progetto (attualmente in fase di produzione) troviamo anche Aisling Franciosi, Declan Conlon, Marion O’Dwyer e Toni O’Rourke.

La Sixty-Six Pictures produrrà il progetto insieme a Screen Ireland, BBC Film e alla A24.

Le scenografie saranno curate da Inbal Weinberg, Julia Bloch sarà la montatrice del progetto, mentre Chayse Irvin si occuperà della fotografia.

Watson is repped by Independent Talent Group and UTA. Mescal is repped by Curtis Brown Group and CAA.

Davis and Holmer’s The Fits premiered at the 2015 Venice Film Festival and screened at the 2016 Sundance Film Festival. In 2017, it was nominated for multiple awards including Best First Feature at the Spirit Awards and Gotham Awards and won the Critics Award at the Deauville Film Festival. They are repped by Management 360.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Emily Watson e Paul Mescal? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!