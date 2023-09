Emma D’Arcy, la regina Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon, ha prodotto il suo primo cortometraggio della durata di quindici minuti dal titolo The talent.

Nel corto, D’Arcy interpreta Tommy, un assistente produttore trans sul set di una pubblicità di una costosa automobile. Ha commentato a proposito del progetto:

Ero molto entusiasta di interpretare Tommy. È un personaggio sensibile, goffo ma che si impegna, profondamente auto-consapevole, che costantemente fa errori. E l’entità del suo viaggio interiore è in contrasto con il suo ambiente.

Nel realizzare il progetto D’Arcy ha collaborato con lo scrittore Thomas May Bailey con il quale aveva già avuto modo di lavorare in numerose produzioni teatrali. La fotografia era invece affidata ad Anna MacDonald che, secondo D’Arcy, ha rappresentato in modo egregio la vita del set…

…con le sue gerarchie e bizzarre formalità, dove si suppone che tu sappia tutto ma nessuno ti insegna.

The Talent è già stato nominato come nella categoria Best British all’Iris Prize LGBTQ+ Film Festival.

FONTE: Deadline

