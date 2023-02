Emma Thompson si è “ammalata” durante le sue due campagne per gli Oscar

Ospite del podcast di Radio Times, Emma Thompson ha parlato della sua esperienza, decisamente non positiva, con le campagne per promuovere la sua candidatura agli Oscar. Ecco le sue parole:

Entrambe le volte che ho dovuto fare [la campagna] per gli Oscar mi sono ammalata, molto seriamente, prima e durante. Ho trovato la pressione e i riflettori troppo forti…È piuttosto sorprendente, e poi pensi di volerti sdraiare in una stanza buia. Pensi: “Per favore, non fatemi domande e non fatemi parlare di me“. È orribile. Ho sviluppato abbastanza rapidamente una sorta di allergia a questo, ma fa parte del lavoro.

In totale, Thompson è stata candidata agli Oscar cinque volte per quattro film diversi: nel 1993 ha vinto la statuetta come miglior attrice protagonista per Casa Howard; nel 1994 è stata candidata come miglior attrice protagonista per Quel che resta del giorno e come non protagonista per Nel nome del padre (non vincendo in nessuno dei due casi); nel 1996 sia come miglior attrice protagonista che per la miglior sceneggiatura adattata per Ragione e sentimento. La vittoria in quest’ultima categoria l’ha resa l’unica persona ad aver vinto l’Oscar sia per la recitazione che per la scrittura.

Vi ricordiamo che recentemente abbiamo visto Thompson in Il piacere è tutto mio e Matilda The Musical di Roald Dahl, nei panni della preside Trinciabue. A breve, la ritroveremo anche nel cast di What’s Love, commedia romantica diretta da Shekhar Kapur, in arrivo nelle sale italiane il 16 marzo.

Potete seguire tutti gli aggiornamenti sugli Oscar 2023 condotti da Jimmy Kimmel da questa pagina di BadTaste.

Vi ricordiamo che, se lo volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Cosa ne pensate delle parole di Emma Thompson sulle sue campagne per gli Oscar? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

FONTE: Radio Times