In occasione di una conferenza della Royal Television Society a Cambridge giovedì scorso, Emma Thompson si è pronunciata a favore degli artisti.

“Credo che il rapporto tra i dirigenti e i creativi debba essere molto più vicino” ha commentato, prima di inveire contro l’uso della parola “contenuto“:

Sentire la gente che parla di “contenuto” mi fa sentire come l’imbottitura di un divano. Che intendete per contenuto? È volgare, devo dirlo. È una parola volgare per le persone creative. So che ci sono studenti nel pubblico: sono certa che non vogliate che le vostre storie, le vostre interpretazioni, i vostri prodotti vengano definiti “contenuti”.